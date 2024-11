.com - OrioN in gara a Sanremo Giovani 2024 con il brano Diamanti nel fango

Il giovane cantautore OrioN è in gara a Sanremo Giovani 2024 con il brano Diamanti nel fango. OrioN, 18 anni, cantautore e chitarrista, si esibirà la sera di martedì 3 dicembre con Diamanti nel fango (Stemma Music/Artist First). OrioN si distingue per la scrittura dei testi e per una forte identità artistica e musicale. "Il mio brano – racconta OrioN – è un invito a riconoscere il valore di chi è speciale, anche quando si trova in situazioni che non lo esaltano. Mi ispiro a una mia esperienza personale. Cerco di delineare bene l'idea e poi levigarla, per renderla universale e accessibile a tutti." "Diamanti nel fango" racconta l'amore come una gemma rara e preziosa, nascosta tra errori e disillusioni.