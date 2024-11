Lanazione.it - Lucchese, mossa a sorpresa. Ecco il direttore generale

LUCCA Incredibile! Laha un nuovo, che sarà presentato ufficialmente questo pomeriggio. Dobbiamo ammettere che questa ulteriore "" fatta dall’a.d. Lo Faso, non fa altro che rendere ancora di più intrigante la vicenda della cessione della società, ammesso che poi alla fine ci sia veramente. L’impressione, da noi manifestata che il diesse rossonero Claudio Ferrarese si fosse spinto troppo in avanti nel far credere dell’imminente arrivo sulla scena calcistica delladi un "pool" di imprenditori italo-canadesi, è stata suffragata dalle dichiarazioni rilasciate dall’a.d. Lo Faso lunedì sera dopo il derby col Pontedera quando ha detto che non c’era nulla di concreto nella trattativa, pur ammettendo che la società si sta guadando intorno. Tradotto. il gruppo Bulgarella sta cercando un compratore serio e solido dal punto di vista economico, che al momento non avrebbe ancora trovato.