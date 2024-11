Metropolitanmagazine.it - Liz Hatton, è morta la ragazza malata di tumore che aveva ispirato il principe William e la principessa Kate: aveva 17 anni

Si è spenta a 17Liz, ladiche era diventata nota appena poche settimane fa. Fotografa di talento, Liz era stata scelta per occuparsi di alcuni scatti ufficiali in un recente evento dei Windsor.Lizlache haPhoto Credits: Leggo.itSi è spenta a soli 17Liz, fotografa di talento che era stata scelta per scattare delle foto ufficiali in seguito alla consegna di alcune onorificenze da parte delpresso il castello di Windsor. Lizera affetta da una forma molto aggressiva di cancro elassa– che da poco è tornata in pubblico dopo aver completato il ciclo di chemioterapia – per la sua forza nell’affrontare la malattia, durante un incontro privato avvenuto nel castello di Windsor.