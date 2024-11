L’Istituto Romano di San Michele tra le migliori strutture in Italia per il benessere e la cura degli anziani

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 28 novembre 2024 – Nella giornata di ieri, 27 novembre 2024, presso la Sala Pirelli della Regione Lombardia a Milano, Fondazione Onda ETS ha premiato 210 Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e Case di Riposo su tutto il territorio nazionale nell’ambito della quinta edizione del Bollino RosaArgento per il biennio 2025-2026. Il riconoscimento su base biennale viene attribuito alle, pubbliche o private accreditate, attente al, alla qualità di vita e in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e siospiti.Tra lepremiate figura anche l’ASP Istitutodi San. A ritirare il premio in occasione della cerimonia di presentazione del network delle RSA e Case di Riposo con il Bollino RosaArgento, la dott.ssa Emanuela Menichetti, psicologa e psicoterapeuta delSan