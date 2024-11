Lettera43.it - La Russia ha lanciato un massiccio attacco alle infrastrutture energetiche ucraine

Leggi su Lettera43.it

La mattina di giovedì 28 novembre, missili e droni russi hanno colpito pesantemente la rete elettrica ucraina, in particolare nelle regioni di Kyiv, Sumy, Kharkov e Volyn. Come riferito dal ministro dell’Energia, German Galushchenko, a causa dei danni, il gestore nazionale Ukrenergo ha predisposto interruzioni temporanee di corrente. «Il settore energetico è ancora una volta sotto unda parte del nemico. In tutta l’Ucraina si stanno verificando attacchi agli impianti energetici», ha dichiarato il ministro su Fb. «Ukrenergo ha urgentemente attuato blackout di emergenza». Aggiungendo che l’entità dei danni verrà valutata quando le condizioni di sicurezza lo permetteranno.«I russi continuano con la loro tattica terroristica. Hanno attaccato ledanneggiando i civili in inverno», ha invece scritto su Telegram Andriy Ermak, capo dell’ufficio presidenziale.