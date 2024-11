Lettera43.it - Irlanda del Nord, trovati i resti di un’altra vittima dell’IRA?

Nel 1972, l’ex monaco cistercense di Belfast Joe Lynskey scomparve nel nulla. Rapito dall’IRA, cui si era precedentemente unito, fu assassinato e seppellito in segreto durante i Troubles, il periodo di violenze fra indipendentisti e unionisti che dalla fine degli Anni 60 e l’inizio dei 90 sconvolse l’del. Oltre cinque decenni dopo, il suo corpo potrebbe essere stato finalmente ritrovato in una tomba ad Annyalla, villaggio situato lungo il confine con l’. La Commissione indipendente per la localizzazione deidelle vittime (ICLVR)ha riesumato una salma basandosi sulla testimonianza di «sospette attività» nel cimitero durante gli Anni 70. «Sia il lasso di tempo sia il luogo coincidono con la sparizione di Lynskey», ha spiegato al Guardian un portavoce. «Accertarne l’identità però potrebbe richiedere tempo».