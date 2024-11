Ilfattoquotidiano.it - Ho visitato la comunità di Damanhur: un viaggio tra musica, storia e spiritualità

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da oltre un decennio, questo blog è il luogo in cui esploro e condivido riflessioni, incontri e storie, accompagnando i lettori in unsempre in evoluzione. Nato nel 2011 sulle pagine de IlFattoQuotidiano.it, è cresciuto negli anni, aprendosi a nuove possibilità e a orizzonti sempre più ampi. Tra queste, la straordinaria opportunità di incontrare dal vivo artisti, persone e personaggi che, attraverso la, hanno scelto di raccontarsi con nove canzoni personali.Recentemente, ho avuto l’opportunità di scoprire laspirituale di, un luogo unico, immerso nella natura piemontese. Oltre a esplorarne spazi e risorse, ho potuto conoscere i suoi abitanti. Tra gli incontri più significativi, ho avuto il piacere di intervistare uno dei fondatori di questo luogo, Orango Riso, che con entusiasmo ha scelto di raccontare la suae quella diattraverso nove canzoni cariche di significato.