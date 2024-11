Gsk Siena | esodo di 270 dipendenti Cgil | Esuberi mascherati con uscite volontarie

Leggi su Corrieretoscano.it

– Gskdi 270: “con”Dopo Beko, con l’annunciata chiusura dello stabilimento, con quasi duemiladi cui 299 a, nuova tegola lavoro a.La società farmaceutica Gsk ha annunciato il piano d’investimenti ed il programma di evoluzione biennale del sito di Rosia, frazione del comune italiano di Sovicille, nella provincia di, centro che produce circa 60 milioni di dosi di vaccini l’anno, distribuite in 57 paesi nel mondo.L’azienda ha confermato la volontà di investire circa 260 milioni di euro a Rosia entro il 2026 in infrastrutture ed impianti produttivi, in miglioramenti tecnologici.E un programma die incentivate fino a 270 posti di lavoro in due anni.con segretaria Alice D’Ercole: “, per adesso, consenza contrattazione sindacale e senza un tavolo istituzionale di confronto sul piano industriale.