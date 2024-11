Ilrestodelcarlino.it - Fermana Walking Football: "Siamo orgogliosi di voi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tre volte tre. Tre titoli di campione d’Italia: 2018, 2023 e 2024, tre scudetti cuciti addosso a giocatori di una squadra nata più di sei anni fa per passione e voglia di stare insieme: ieri Panchester United, oggiche, tra tornei internazionali e nazionali, sta contribuendo a far conoscere diffusamente la disciplina del(calcio camminato, ndr). Sebbene ilcondivide somiglianze con il calcio tradizionale e con il calcio a 5, si differenzia da questi sport tramite regole che hanno l’obiettivo di preservare la sicurezza e la salute dei praticanti: la corsa ed il contatto sono vietati. Queste due regole fondamentali fanno si che ilsia uno sport che può essere praticato ad ogni età ed è particolarmente consigliato per calciatori che abbiano superato i cinquant’anni per il settore maschile e quarant’anni per quello femminile.