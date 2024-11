Movieplayer.it - Fedez: "Quante canne mi faccio al giorno? Prima fatemi divorziare, poi ve lo dico"

Il rapper a ruota libera su divorzio, cannabis nuovo fidanzato della ex e sulle sue amicizie pericolose durante un'ospitata a La Zanzara di Cruciani. In vista dell'imminente divorzio da Chiara Ferragni,sembra aver voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. L'occasione ghiotta arriva con l'ospitata al programma radiofonico di Gabriele Cruciani, La Zanzara dove tra l'altro è stato toccato il team delicato del consumo di marijuana da parte del rapper. A domanda diretta del conduttore se si fa leha risposto: "Siccome ho avuto un cancro, ogni tanto una canna fa bene all'apparato digerente. È antinfiammatorio.mial? Fammie poi te lo". Il cantante non sembra aver affatto superato la relazione con la Ferragni .