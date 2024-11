Crema alla nocciola | se ne salvano poche | La migliore è solo una e non è la Nutella La classifica delle marche!

Leggi su Donnaup.it

Niente di meglio che fare merenda o colazione con una fetta di pane espalmabile al cioccolato. Ma ci sono creme e creme: i vari prodotti in commercio si differenziano sia per gusto che qualità. Fortunatamente una giuria di esperti nel settore aiuta i consumatori a riconoscere quelle che sarebbero, secondo diversi criteri, le migliori creme spalmabili al cioccolato. Questa è lada acquistare (e non è la)Ormai in commercio si trovano tantissime creme spalmabili al cioccolato diconosciute come lae altre, molto commerciali e pubblicizzate, tra le quali quelle della stessa marca del supermercato. Ogni anno si attribuisce un premio prestigioso che riguarda il cioccolato. Al concorso “Tavoletta d’oro”, viene votato il miglior cioccolato nelle svariate varietà, come latavoletta classica, le migliori praline, il miglior gianduia ripieno, le migliori creme spalmabili e molti altri.