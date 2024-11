Combinata nordica CdM 2024 2025 | Kostner 26 nel PCR a Ruka

Leggi su Sportface.it

Si apre questo fine settimana a, in Finlandia, la nuova stagione di Coppa del Mondo di. Nel pomeriggio di giovedì è andato in scena il Provisional Competition Round che precede il trittico di appuntamenti che tra venerdì e domenica proporrà una individual compact, una gundersen ed una mass start. Nel turno preliminare prima posizione per il norvegese Jarl Magnus Riiber, tornato a condurre i giochi con 150,9 punti contro i 143,9 dell’austriaco Franz Josef Rehrl ed i 138,1 di Thomas Rettenegger. Lontani gli azzurri, con Aaronmigliore dei nostri in ventiseiesima piazza con 71,1 punti. Trentanovesimo posto quindi per il debuttante nel massimo circuito Manuel Senoner (56,6), seguito da Raffaele Buzzi (48esimo) e Domenico Marioti (50esimo); oltre la soglia del cinquantesimo posto invece Iacopo Bortolas, 52esimo.