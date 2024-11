Sport.quotidiano.net - Champions ai titoli di coda. Lucumi segna, il Lille vince. Bologna, l’Europa ti saluta

Fine del sogno. Ammesso e non concesso che il sogno di passare il turno inLeague a Casteldebole abbia mai davvero avuto diritto di cittadinanza, adesso tocca inchinarsi ai numeri. Lanon è terra di conquista per ildinzo Italiano, semmai è terreno di mestizia: quella che dopo il triplice fischio e l’ennesima sconfitta (la quarta in 5 partite) al Dall’Ara accompagna l’uscita dal campo di Freuler e soci, ai quali i tifosi non riservano fischi, ma un silenzio surreale carico di delusione. Il ko collancia i francesi verso il il passaggio del turno e mette ilnella condizione, non ancora aritmetica, ma quasi certa, di fare ciao ciao con la manina alla qualificazione. Ora con un punto in 5 partite i rossoblù in classifica guardano quasi tutti da laggiù, ina una partita in cui ancora una volta ilha dato tutto, se non fosse che quel tutto a questi livelli purtroppo non basta.