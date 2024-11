Lapresse.it - Canone Rai, lite Lega-Forza Italia: “Messaggio al Carroccio? Si dia una calmata”

Leggi su Lapresse.it

Ancora strascichi e malumori per la vicenda delRai tra, che ha fatto traballare la maggioranza di governo. “Non serve una verifica di governo ma si deve tornare a rispettare il programma sottoscritto con gli elettori e fare le cose condivise”. Così Raffaele Nevi, portavoce nazionale die vicecapogruppo vicario alla Camera, ad Affarni.it, sulle ultime tensioni nel governo e nella maggioranza soprattutto con la. Unal? “Si dia una, abbassi i toni e torniamo a parlarci di più”, aggiunge.Secondo i leghisti, lo Ius scholae non è nel programma di governo? “Falso. Al punto sei del programma elettorale con il quale abbiamo vinto le elezioni nel 2022 – sottolinea Nevi – c’è il principio generale di una migliore integrazione degli stranieri regolari in