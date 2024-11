Ilnapolista.it - Buongiorno il guerriero che ha come modello Gandhi (Corsport)

ilche haGandhi (Corsport)Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Domenica c’è Torino-Napoli etorna laddove ha lasciato un congruo pezzo di cuore e della sua storia.Scrive il Corsport:Lui che nel vivaio del Torino è entrato a 8 anni e ci è rimasto fino all’estate, fino ai 25; lui che con quella maglia mitica è partito dalla seconda squadra dei Pulcini e nel 2018 ha esordito in Serie A a 18 anni rompendosi un gomito; lui che a maggio, da capitano, ha letto i nomi degli immortali a Superga.Con Rrahmani forma una coppia super, uno dei segreti della squadra di Conte e degli otto clean sheet collezionati in tredici giornate. Dodici, invece, le sue partite dal 1’ all’ultimo istante: ha saltato Verona per infortunio e adios. Non ce n’è per nessuno.