Donnapop.it - Anna Marchesini che malattia aveva e qual è la causa della sua morte? Ecco a che età si è spenta

Leggi su Donnapop.it

, una delle attrici più amate e brillanti del panorama comico italiano, è scomparsa prematuramente nel 2016 all’età di soli 62 anni. La sua, avvenuta dopo una lunga lotta contro una grave, ha lasciato un vuoto nel cuore di milioni di fan. Nata ad Orvieto nel 1953,ha fatto parte del leggendario Trio comico insieme a Tullio Solenghi e Massimo Lopez, diventando un’iconacomicità italiana.La sua, che l’ha seguita per anni, ha inciso profondamente sulla sua vita e sulla sua carriera, ma l’attrice ha sempre affrontato la sua condizione con straordinaria forza e dignità. Lasuaè legata a una patologia debilitante che ha colpito il suo corpo in modo progressivo e inesorabile. Mae era lache ha portato via una delle voci più amatetelevisione italiana?è lasua?Lache ha segnato la vita diè stata l’artrite reumatoide, una patologia degenerativa che l’ha afflitta a partire dal 2006.