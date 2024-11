Abruzzo24ore.tv - Allarme cinghiali: approvato un piano innovativo per il controllo in Abruzzo

L'Aquila - Nuove misure per contenere l'eccesso di: tutor per agricoltori, caccia gestita e interventi rapidi in aree urbane. La Giunta regionale abruzzese haunstraordinario per affrontare il problema del numero sempre crescente di, considerati un rischio sia per l’agricoltura che per la sicurezza pubblica. Secondo Emanuele Imprudente, vicepresidente della Giunta con delega all’agricoltura e alla caccia, ilrappresenta "uno strumento avanzato e all’avanguardia" nel campo della gestione della fauna selvatica. «Questo provvedimento – ha dichiarato Imprudente – è stato ideato per supportare gli agricoltori abruzzesi e garantire la sicurezza della comunità, ponendo la nostra regione tra le più innovative in Italia neldella fauna». I punti principali delTra le novità introdotte dal, emerge la figura del tutor, un selere scelto dagli agricoltori e abilitato ad agire con rapidità in caso di presenza disui terreni.