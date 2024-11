Movieplayer.it - Alien: Romulus, Fede Álvarez ha già dei dubbi sul sequel: "Potrebbe essere un disastro"

Leggi su Movieplayer.it

Il regista è sempre molto cauto quando emerge l'argomento, anche perché deludere i fan della saga è fin troppo semplice Il registaAlvarez, tende admolto cauto quando si parla di unè uscito nelle sale il 16 agosto 2024, incassando 350 milioni di dollari in tutto il mondo. Le recensioni della critica sono state ampiamente positive, come dimostra l'80% di gradimento del film su Rotten Tomatoes. Undinon è ancora stato annunciato ufficialmente, ma Alvarez è convinto che prima o poi si farà, anche se rimane coi piedi per terra quando si tratta di speculazioni sulla realizzazione di un altro film nell'universo di. "Beh, voglio dire, vogliamo assolutamente farlo. .