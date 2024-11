Lanazione.it - A Luni il riciclo si fa arte

Domani sera, secondo appuntamento con ‘The Fridays’, il format nato per iniziativa dell’associazione culturale Aesthetica che tutti i venerdì porterà nell’atmosfera industrial-chic dello Spazio Made, a, gusto,e musica dal vivo. Si inizia, alle 18.30, con la presentazione dell’esposizione di Valentina Biondi in sala Giotto. L’artista, capace di spaziare dalla ceramica al design digitale, passando per la grafica di moda, celebrerà la trasformazione dei materiali e la bellezza della semplicità con ’The Second Life’. Estetica, funzionalità e rispetto per l’essenza degli elementi, saranno i protagonisti dell’esposizione di Valentina Biondi che attraverso ilcreativo ha saputo donare una seconda vita a materiali di recupero, come il cartone, trasformandoli in sculture in cui innovazione, artigianalità e natura si intrecciano.