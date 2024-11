Napolipiu.com - “Voglio più spazio, sono molto ambizioso”: Raspadori lancia un messaggio al Napoli

L’attaccante delsi confessa in un’intervista esclusiva a Vivo Azzurro TV: dalla famiglia al calcio, passando per studio e ambizioni. Retroscena sulla vittoria dell’Europeo.Dal primo pallone alla maglia azzurra, Giacomoapre il suo cuore in un’intervista esclusiva a Vivo Azzurro TV dal ritiro della Nazionale. Un racconto che parte dall’infanzia: “Sin da piccolo dovevano buttarmi fuori dal campo, spinto da questa forte passione trasmessa da mio papà e mio fratello. Già a un anno e mezzo la palla era il soggetto principale dei miei pomeriggi e delle mie mattine”.Il numero 81 delripercorre poi il momento magico dell’Europeo: “La convocazione a Euro 2020 è stata un’emozione fortissima. Ero a cena con la mia famiglia quando l’ho saputa. All’inizio non ho realizzato, giocavo in Serie A da poco.