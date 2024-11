Anteprima24.it - Vigorito a tutto campo: “Col Cerignola non è decisiva. Starita merita di giocare”

Tempo di lettura: 4 minutiA margine dell’evento finale Pmi Day 2024, organizzato dal comitato Piccola Industria di Confindustria Benevento che si è svolto al Teatro Comunale, il presidente del Benevento e di Confindustria Orestesi è concesso ai microfoni analizzando il suo cammino alla guida della società giallorossa e quello che lo attende in futuro: “Come ho detto tante volte, comprando il Benevento mi sono comprato un’emozione. La scomparsa di mio fratello mi responsabilizzò. Sarei potuto andare via oppure restare e provare a realizzare il suo sogno e quello di tanti altri. E’ andata bene. Adesso invece sto provando a realizzare il mio sogno che è quello di dimostrare innanzia me stesso e poi agli altri che si può cadere, ma l’importante è rialzarsi. Non è una frase fatta perché io non mi rialzo mai subito.