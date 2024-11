Metropolitanmagazine.it - Trump ha scelto il Dr. Jay Bhattacharya (contrario ai lockdown) alla guida della massima agenzia sanitaria

Il presidente eletto Donaldl’economista sanitario Dr. Jay, critico deinella pandemia e degli obblighi vaccinali, perre i National Institutes of Health, la principaledi ricerca medica del Paese.Trump, in una dichiarazione rilasciata martedì sera, ha affermato che, medico e professore di 56 anni presso la Stanford University School of Medicine, lavorerà in collaborazione con Robert F. Kennedy Jr., da luiperre il DipartimentoSalute e dei Servizi Umani, “per dirigere la ricerca medicanazione e per fare importanti scoperte che miglioreranno la salute e salveranno vite”.“Insieme, Jay e RFK Jr. riporteranno l’NIH al livello di riferimento per la ricerca medica, esaminando le cause sottostanti e le soluzioni alle più grandi sfide sanitarie americane, tra cui la nostra crisi di malattie e patologie croniche”, ha scritto.