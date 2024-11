Ilgiorno.it - Treni regionali e suburbani: "È un’odissea"

a singhiozzo, scoppia la protesta dei pendolari. "Lunedì - riferiscono dal Comitato Viaggiatori e Pendolari del sud Milano e Lodigiano – il treno suburbano S1 24117 atteso a Lodi alle 7.37, annunciato con notevole ritardo, è stato poi fatto fermare a Tavazzano, a una fermata dal capolinea. Si è creato un disagio enorme per chi utilizza le stazioni del sud Milano e - ricordiamo - ha solo il suburbano a disposizione. Quello poi è il treno degli studenti, anche minorenni, che si sono così ritrovati in una stazione a loro sconosciuta". Sempre il Comitato segnala poi che il regionale "10894 Codogno-Milano Greco Pirelli previsto in partenza alle 7.47 viene soppresso ogni due giorni, mentre il Regio Express 2162 Bozzolo-Milano Centrale atteso alle 9.53 a Codogno, sta transitando sulla linea storica (la stessa dei), che poi viene bloccata puntualmente per dare precedenze ai diretti della linea veloce".