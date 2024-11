Quotidiano.net - Taglio canone Rai e maggioranza spaccata, l’ira di Meloni: “Stop con le ragazzate”. L’ombra di Mediaset

Roma, 27 novembre 2024 – In pubblico la premier ci prova a fingersi indifferente, ma bisogna dire che non merita l’Oscar per la migliore interpretazione. “Schermaglie, solo schermaglie”, dichiara. Ma la rabbia che le impedisce anche solo di guardare Antonio Tajani mentre gli stringe la mano all’ingresso del convegno Med Dialogues, raccontano tutt’altra storia. Quella vera. Giorgia è fuori di sé e in privato non lo nasconde: “Basta con queste ripicche da ragazzini, se qualcosa non quadra, ci mettiamo attorno a un tavolo e la risolviamo in modo riservato. Le divisioni in pubblico fanno il gioco dell’opposizione. Volete rompere la? Fate, ma ricordate che io ho la golden share: Lega e FI insieme non hanno i voti di FdI”, dice tanto al ministro degli Esteri, quanto al leader della Lega con cui parla separatamente.