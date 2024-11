Agi.it - Schlein allontana il dibattito sulle alleanze e rilancia sulla sanità

AGI - Insistere sui temi. La linea data da Ellyai componenti della segreteria dem non lascia spazio a dibattiti sul futuro delle. Al termine di quasi quattro ore di riunione, la questionenon viene nemmeno sfiorata. "L'interesse del Pd è avere alleati solidi", sono state le uniche parole didopo la tornata elettorale delle regionali, una settimana fa. Da allora, nient'altro, nemmeno dopo il passaggio dell'assemblea M5s, salutato positivamente dalle varie anime del Partito Democratico. "Un evento significativo", lo definisce Goffredo Bettini, "in cui ha prevalso la linea del rinnovamento di Giuseppe Conte". Il capogruppo Pd al Senato, Francesco Boccia, accoglie "con piacere la decisione di collocare il M5S nel campo progressista". E anche Alessandro Alfieri, esponente del riformismo Pd, sottolinea: "Il passaggio dell'assemblea nazionale del Movimento 5 Stelle è sicuramente un fatto positivo, letto in chiave di coalizione".