Oasport.it - Scacchi: Gukesh c’è! Il prodigio indiano batte Ding Liren nella terza partita e porta il match Mondiale 2024 in parità

Ilper il Campionato del Mondo diè tornato in, sull’1,5-1,5.Dommarajudel, sfruttandosostanza una coppia di errori a metàda parte del cinese, con il Nero. L’, 18 anni, recupera dunque la situazionequale, come minimo, avrebbe desiderato trovarsi già fin dall’inizio, ma che sembrava essergli sfuggita di mano dopo lo shock del confronto d’apertura di due giorni fa.Cambia tutto già in apertura, che in breve rientra nel Gambetto di Donna Rifiutato con una variante decisamente poco nota. Il solco è quello di una Kramnik-Erigaisi giocata poco più di un anno fa. Certamente una situazione nota a, meno ache, nel giro di 13 mosse, si ritrova con soli 53 minuti e poco più sull’orologio a disposizione, mentre l’ne ha utilizzati per contro nemmeno quattro.