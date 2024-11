Iodonna.it - Protagonista uno straordinario Filippo Timi nei panni di un tormentato poliziotto alla caccia di un feroce serial killer

Dopo l’uscita nelle sale italiane (solo per tre giorni) lo scorso luglio, arriva oggi su Sky Dostoevskij, serie tv in cinque episodi diretta dai Fratelli D’Innocenzo. Conune bravissimo, Dostoevskij racconta laa unche lascia delle lettere misteriose accanto ai cadaveri delle sue vittime. Un intricato giallo da risolvere per l’investigatore Vitello () che però deve anche affrontare un demone forse più malvagio del: la sua anima. “Dostoevskij”, la serie dei Fratelli D’Innocenzo in anteprima a Berlino X Leggi anche ›e Lucia Mascino: «La nostra amicizia è uno spintone sull’abisso» Dostoevskij, la trama delle serie tv Sky conIn una provincia crepuscolare e non meglio identificata del centro Italia, l’investigatore Enzo Vitello (), uomo dal torbido passato, è ossessionato dal“Dostoevskij”.