Lanazione.it - Presto anche il bando per laureandi

A portare una ventata sul fronte delle opportunità di impiego, in questo caso, destinate esclusivamente ai giovani c’èla recente convenzione del Comune siglata con l’Università di Firenze per attivare contratti di formazione e lavoro a giovani. Contratti che dopo tre anni possono essere trasformati in tempo indeterminato. Prato fa da apripista, Comune tra i primi in Italia ad applicare questa formula frutto della recente riforma sulla modalità di assunzione dei giovani nella pubblica amministrazione. L’accordo prevede l’impiego di studenti con meno di 24 anni di età frequentanti l’Università degli Studi di Firenze, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da inserire nella struttura organizzativa del Comune di Prato mediante contratto a tempo determinato di formazione e lavoro nelle aree di edilizia, servizi finanziari, sviluppo del sistema informativo e progetti di innovazione tecnologica, organizzazione e analisi dei processi.