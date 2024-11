Thesocialpost.it - Pirateria audiovisiva, maxi blitz della polizia: perquisizioni in 15 regioni italiane

Le autorità hanno eseguito la più vasta operazione contro lamai condotta in Italia e in Europa. Unche complessivamente ha interessato oltre 270 operatoriPostale, che hanno effettuato 89in quindicie, con la collaborazione delle forze distraniere, 14nel Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia, nei confronti di 102 persone.Leggi anche: Libano, è entrato in vigore il cessate il fuoco: festa e commozione nelle stradeNel corsostessa operazione, lacroata ha eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti indagati.Con questo, coordinato dalla Procura DistrettualeRepubblica di Catania, è stata smantellata la più vasta organizzazione criminale transnazionale dedita allache si avvaleva di una complessa infrastruttura informatica che serviva illegalmente oltre 22 milioni di utenti finali.