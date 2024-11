Thesocialpost.it - Pierina Paganelli, Loris Bianchi shock: “Forse l’ho uccisa io, o mia sorella…”

Il brutale omicidio di, 78 anni,con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023, continua a sollevare domande e misteri. Le indagini proseguono a Rimini, dove la donna fu trovata priva di vita nel garage del condominio in via del Ciclamino. L’unico indagato, Louis Dassilva, un 34enne senegalese, resta in carcere dal 16 luglio, ma nuovi elementi e dichiarazioni stanno alimentando il dubbio sul coinvolgimento di altre persone.La difesa e le incongruenze della scena del crimineL’avvocato Riario Fabbri, legale di Dassilva, ha messo in discussione la ricostruzione degli inquirenti, sottolineando che quella notte nel garage potrebbero esserci state più persone. Durante un sopralluogo, supportato da un consulente fonico, sono stati rilevati rumori di sottofondo che suggerirebbero la presenza di altri soggetti fino alle 22:27, ben oltre l’orario in cui la vittima sarebbe stata