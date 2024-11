Lanazione.it - Pauroso incidente sulla Pievaiola, auto sbanda e finisce nel canale

Piegaro (Perugia), 27 novembre 2024 –a Piegaro,strada regionale 220. L’allarme è scattato poco prima delle 9,30: i vigili del fuoco della sede centrale di Perugia sono stati allertati per unstradale su richiesta del 118. Un'avevato finendo all'interno di un. La persona che si trovava alla guida è stata estratta dai vigili del fuoco e affidata ai sanitari. Per recuperare il veicolo è stato necessario richiedere l’intervento del’grù. Sul posto presenti anche i carabinieri per accertamenti.