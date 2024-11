Inter-news.it - Ordine si schiera: «Difenderò il Napoli di Conte contro l’Inter!»

Leggi su Inter-news.it

Un articolo del Corriere dello Sport crea dibattito intorno alla sfida in campionato tra Inter e. Francosu Tutti Convocati sichiaramente.MENTI – Si pensava lo scorso anno che non potessero essere toccati punti più bassi della “Marotta League”. Quest’anno i complottismi continuano, ora ricomincia anche Franco: «Gli interisti sono insorti e hanno paragonato un mancato giallo di Lukaku con il rigore dato a loroilha iscritto nel suo elenco nero ildicome rivale della stagione. Io sono a favore die del, sono lì davanti al fortino di Castel Volturno con la penna e il microfono in mano. Io voglio difendere il fortino napoletano assolutamente»Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presentenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link alnuto originale (si: «ildi!»)© Inter-News.