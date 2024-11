Spazionapoli.it - News SSC Napoli, Manna gelato: si complica il grande colpo di mercato

Siun acquisto per il: il club ha chiesto una cifra oltre i 20 milioni, si potrebbe arenare una pista.Il direttore dell’area sportiva delnon si ferma sul calcio. In estate, sono arrivati investimenti mai visti in casa azzurra, con il club che ha inaspettamente speso molto nonostante il mancato ricavo della cessione di Osimhen e la non qualificazione alle coppe europee. Per questo, colpi come Lukaku, Neres e McTominay vanno sicuramente visti come un netto cambio di passo rispetto al passato.Non è finita però, perchè le voci di calciocontinuano a parlare di unpronto a fare almeno un acquisto a gennaio. Il ruolo in cui investire è quello di un centrale di difesa, dato che il club azzurro è orfano di un’alternativa all’altezza di Rrahmani e Buongiorno.