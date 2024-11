Thesocialpost.it - Napoli, vive 13 anni con l’intestino nel gluteo e nella gamba: salvato con un intervento innovativo

Michele, un uomo di 47, ha vissuto per oltre 13conspostato nelsinistra. La causa è un grave incidente che aveva provocato la rottura della parete addominale. Nonostante numerosi tentativi diin diversi ospedali, il caso era stato giudicato troppo complesso e inoperabile. La svolta è arrivata al Monaldi di, dove l’équipe del dottor Diego Cuccurullo ha accettato la sfida.Leggi anche: Nuovo Codice della strada: perché l’uso di farmaci può essere un problema per i test antidrogaUnunico nel suo genereL’operazione, descritta come estremamente innovativa, ha combinato tre tecniche all’avanguardia. L’obiettivo era riportare gli organiloro sede naturale, riparando la parete addominale con protesi di dimensioni eccezionali.