Mister Movie | Ben Stiller | Oggi ‘Tropic Thunder’ Sarebbe Impossibile da Realizzare

Ben, attore e regista della commedia d'azione satirica del 2009, ha recentemente riflettuto sulla possibilità di un film così provocatorio nel contesto odierno. Un Film Satirico che Sfida i Confini Il 58enne ha spiegato come i cambiamenti nel panorama culturale e nell'industria cinematografica rendano sempre più difficile produrre opere audaci come quella che ha visto protagonisti Jack Black, Tom Cruise, Steve Coogan e Robert Downey Jr. Intervistato da Collider, ha confessato: "Ne dubito. In questo ambiente, è più difficile una commedia provocatoria, soprattutto su una scala così grande, anche dal punto di vista economico." ha ricordato che già nel 2009 fu un rischio, reso possibile grazie al supporto di Steven Spielberg e della DreamWorks, che accettarono di produrre il film nonostante le sue tematiche controverse.