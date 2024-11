Ilgiorno.it - Lola Ponce, Anima importante: "Ringrazio il cielo per Esmeralda. Ma continuo a inseguire i sogni"

. Missalza lo sguardo ale col nuovo singolo “Stelle cadenti” prova a sognare una nuova dimensione della sua musica. Sono passati 17 anni dal trionfo a Sanremo assieme a Giò Di Tonno con “Colpo di fulmine” di Gianna Nannini e lei riparte da qui col quinto progetto discografico di una carriera solista varata nel 2001 sull’onda del travolgente successo di “Notre Dame de Paris”. -è l’inizio di un nuovo capitolo della sua carriera. "Sì perché ‘Stelle cadenti’ è il primo singolo del mio nuovo album ‘’, un ritorno alle ballate che incidevo all’inizio e alla condivisione di messaggi importanti per ricordare che ci portiamo tutti un bambino interiore e per questo non dobbiamo mai smettere di sognare. Ma soprattutto dobbiamo fare un viaggio retrospettivo in noi per capire dove vogliamo andare".