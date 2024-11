Ilfogliettone.it - L’Europarlamento vota la fiducia alla nuova Commissione di Ursula von der Leyen

Leggi su Ilfogliettone.it

Ladivon derdal Parlamento europeo, nella plenaria oggi a Strasburgo, ha ottenuto 370 voti a favore, 282 contrari e 36 astensioni (su 719 seggi totali), e con 688 eurodeputati presenti.Lamaggioranza per la secondavon derteoricamente è molto ampia, visto che va dparte più moderata (le componente italiana) del gruppo di destra Ecr, finometà dei Verdi. Ma il voto ha registrato diverse defezioni importanti nei ranghi dei gruppi politici in principio favorevoli. Questo ha portato a una sensibile riduzione (31 voti) dei "sì" per la, rispetto a quelli che avevano riconfermato von der, a luglio, per il suo secondo mandato (401).Nonostante von derabbia affermato, dopo lo scrutinio, che "oggi è un bel giorno per l'Europa", questo è il risultato peggiore, in termini numerici, che sia mai stato registrato Inoltre, è il risultato peggiore se si confronta con gli altri voti diper le precedenti Commissioni europee, da quella di Jacques Santer nel 1995 (417 voti favorevoli su 626 seggi totali), a quelle di Romano Prodi nel 1999 (510 su 626), di José Manuel Barroso nel 2004 (478 su 732), ancora di Barroso nel 2010 (488 su 736), di Jean-Claude Juncker nel 2014 (423 su 751) e della stessa von dernel 2019 (461 su 748).