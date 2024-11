Panorama.it - La semifinale di X Factor 2024: le assegnazioni dei giudici e le anticipazioni della serata

Il grande momento è arrivato: ladi Xè finalmente alle porte. L'appuntamento è per giovedì 28 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW. I sei artisti ancora in gara daranno il tutto per tutto per conquistare un posto nella finalissima del 5 dicembre, che si terrà in Piazza del Plebiscito a Napoli. NellaGiorgia torna al centroArena di Assago per il decisivo appuntamento con le due manche che decreteranno i nomi dei quattro finalisti. Al tavolo come sempre iAchille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.Prima mancheLa prima manche vedrà i concorrenti esibirsi accompagnati da un'intera orchestra, l’Orchestra Philharmonic Franciacorta, composta da 22 elementi. Al termine di questa prova, verrà emesso un primo verdetto, ma con una novità: il meccanismo Škoda Green Light consentirà al pubblico di votare con maggiore impatto, conferendo 3 voti in più al televoto per il concorrente che riceverà più consensi.