Gaeta.it - La mostra ‘Grande come un Virus’: un viaggio nel misterioso mondo dei virus al Museo di Storia Naturale di Milano

Facebook WhatsAppTwitter Il 3 dicembre 2023 apre aldidilaunnelnanoscopico’, un evento organizzato dall’Istituto di Biofisica didel Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con il Comune die l’Istituto Europeo di Design . Questa iniziativa si propone di esplorare il universo affascinante dei, presentandoli nonnemici da combattere, maentità biologiche straordinarie, ancora in gran parte da scoprire.Un modello interattivo di HIV da toccareIl cuore pulsante dellaè rappresentato da un imponente modello interattivo dell’HIV, realizzato in scala 1 a dieci milioni dai designer dell’Istituto Europeo di Design, seguendo le indicazioni dei ricercatori del CNR. Questo modello non è solo una mera rappresentazione visiva, ma una vera esperienza sensoriale.