Justcalcio.com - La Juventus punta su Dorgu ma deve affrontare la concorrenza agguerrita di Napoli e Milan

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-27 18:20:36 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore la seguente notizia che rimbalza freneticamente da una redazione all’altra:TRANSFERmarketWEB.comLaFC è uno dei tanti club che seguono da vicino Patrickil promettente terzino sinistro del Lecce. Secondo Tuttosport, Uno scout dellaè stato avvistato lunedì allo Stadio Pier Luigi Penzo mentre osservava il 18enne durante la sfida tra il Lecce e il Venezia., da mesi nel radar dei bianconeri, era già stato considerato un obiettivo dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli la scorsa estate, prima che il club scegliesse di ingaggiare Facundo González Cabal dal Verona.Una battaglia a tre si intensificaL’US Lecce ha chiarito durante la finestra estiva chenon era in vendita, anticipando un aumento significativo del suo valore di mercato.