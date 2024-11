Ilgiorno.it - “La cura“ delle ex scuole un modello d’arte urbana

Un’opera semplice e maestosa, pensata per attirare lo sguardo su un edificio simbolico, custode di un pezzo di storia della collettività, ma ormai fatiscente, il cui progetto di recupero fatica a trovare attenzione e finanziamenti. Si intitola “La“ l’installazione site specific realizzata da Gabriele Mundula per la facciata posterioreex elementari di Barzanò, rimasta allestita da aprile a giugno e ora selezionata tra le cinque opere finaliste della sezione Urban Art e Street Art della 19ª edizione di Arte Laguna Prize di Venezia. Il premio, nato nel 2006 con l’obiettivo di valorizzare l’arte e gli autori emergenti di tutto il mondo, è collegato a una mostra in corso all’Arsenale di Venezia fino all’8 dicembre. Durante gli eventi inaugurali, l’artista è stato ospite di un incontro sul ruolo dell’arte nel processo di rigenerazionee ha avuto modo di mostrare e illustrare l’opera pubblicamente.