Lapresse.it - Istituzioni-parti sociali, Mattarella: “Confronto sia sempre costruttivo”

“Le difficoltà del presente occupano gran parte delle nostre attenzioni, e delle nostre preoccupazioni. Ci sono ragioni robuste, are dalle guerre che si sono ripresentate nel nostro continente e nel nostro Mediterraneo e dai loro effetti inevitabilmente drammatici. Ci sono sfide che riguardano le scelte concrete e auspico che iltra, tra i vari livelli dellee i corpi inter medi, siaaperto e. Così come il dialogo da parte vostra con le organizzazioni sindacali”. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergiointervenendo all’Assemblea generale di Confartigianato. “Iltra imprese e organizzazioni dei lavoratori è essenziale per rendere fertile il terreno e costruire un benessere più condiviso“, ha aggiunto il Capo dello Stato.