"Insegnerò ai ragazzi a coltivare i loro sogni"

Con Ignazio Abate (del quale è stato vice) ha portato la Primavera del Milan sino in finale di Youth League lanciando il baby talento Camarda ed è stato l’allenatore spagnolo più giovane ad ottenere una qualificazione in Copa del Rey, a 27 anni, sulla panchina del Pedroneras, club di terza serie iberica. Nella sua carriera, David Rodriguez, ha bruciato letteralmente le tappe e ha compiuto appena 32 anni. Il nuovo allenatore della Primavera ha fatto il suo esordio sabato nel derby con la Reggiana, sfortunato. Ma intende proseguire sulla scia intrapresa da Mandelli: "La stagione al Milan è stata emozionante, sono cresciuto tanto con l’esperienza in Europa e giocando ogni tre gioni - ha raccontato a "Futuro Gialloblù" - torno in Italia molto felice, ringrazio la famiglia Rivetti e tutte le persone che ho trovato al Modena, hanno un livello umano top.