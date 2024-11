Secoloditalia.it - “I poliziotti drogano i migranti”. E la scrittrice “rossa” Ginevra Bompiani si becca una querela…

, giornalista, intellettuale di sinistra e velenosa polemista in tv,stavolta forse ha esagerato e s’èta una querela da un sindacato di polizia per una frase a dir poco calunniosa. A “Quarta Repubblica“, il programma di Nicola Porro su Rete4, laha sostenuto che gli immigrati, negli hotspot “dalla mattina a sera vengono drogati da noi, dalla polizia, per colpa delle leggi del governo”. “La legge dello Stato li vuole drogati dalla mattina alla sera dagli agenti che devono ubbidire al governo”. Alla fine ha precisato che inon verrebbero drogati “con l’eroina, ma con gli psicofarmaci”. Ma intanto i sindacati si sono mossi sul piano legale.querelata dai sindacati di polizia“Affermazioni del genere sono assolutamente lesive della dignità di tutti gli operatori che svolgono quotidianamente servizio nei centri di accoglienza e negli hotspot, rischiando anche la propria incolumità”, ha detto il Segretario Generale del Sap, Stefano Paoloni.