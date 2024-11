Liberoquotidiano.it - "I numeri più bassi della storia": partito per partito, chi ha votato contro Ursula

"Oggi è un buon giorno per l'Europa, perché il voto dimostra la tenuta del centro". Si aggrappa a questo dato.Von der Leyen, per commentare il voto dell'Europarlamento che ha appenala "fiducia" alla nuova Commissione Ue, la seconda presieduta dalla popolare tedesca. "Sono molto grata per la fiducia espressa dal Parlamento nei confronti del nuovo collegio. Il voto del Parlamento europeo ci permette di partire ora, il primo dicembre, è tempo di prepararci. Siamo ansiosi di iniziare, ed è fondamentale perché il tempo stringe". Il problema, però, è la tenutasua maggioranza. Perché se è vero che il centro tiene, la Von der Leyen perde pesantemente soprattutto sull'ala sinistra.politicamente "inquietanti" sottolineati in una nota anche dalla Lega, che ha: "Il Parlamento europeo approva la nuova Commissione con il più basso numero di voti favorevoli di sempre.