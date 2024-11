Lortica.it - Fantastica in esercizio: il vuoto

Leggi su Lortica.it

All’età prestabilita, quando il piccolo è sufficientemente cresciuto e solidi muri mentali sostengono ormai energicamente la consapevolezza che ha di sé, avviene l’incontro con il Maestro Rivelatore.In una sala semibuia, con medici, ambulanze e le madri alloggiati in stanze contigue, il Maestro svela la verità.“Non voltatevi mai” scandisce “Dietro alle vostre spalle c’è il”.Subito, d’istinto, tutti si voltano.E, adesso che sanno, vedono che tra loro e i compagni retrostanti, come una lama che precipita nell’aria, passa il taglio gelido del Nulla.È un attimo, ma inequivocabile.Molti sbiancano, si sentono male, come una freccia quelentra nel cuore, spinge via il sangue, prosciuga l’aria dai polmoni. Vengono soccorsi, cardiotonici, ossigeno, calmanti, ma soprattutto l’abbraccio delle madri fa superare l’acme dello shock.