Movieplayer.it - Dostoevskij, intervista a Filippo Timi: "È inevitabile: ci sentiamo tutti figli sbagliati"

Leggi su Movieplayer.it

"È difficilissimo emanciparsi dai propri genitori": l'attore, insieme a Carlotta Gamba, che nella serie dei D'Innocenzo interpretano padre ea, ci parlano della difficoltà dei legami familiari e dell'oscurità che è dentronoi. Su Sky e NOW. Dopo l'anteprima al Festival di Berlino 2024 e il passaggio in sala,dei fratelli D'Innocenzo arriva su Sky e NOW. Divisa in sei puntate, la miniserie (nonostante i registi e sceneggiatori la chiamino sempre "film") è la storia di un poliziotto, Enzo Vitello, a cui è capitato un caso molto particolare in un momento difficile della sua vita. L'uomo ha un rapporto complicato con laa Ambra e contemporaneamente deve scoprire chi sia un serial killer che ha un'abitudine insolita: lasciare delle lunghe lettere accanto alle sue vittime.