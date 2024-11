Consigli Fantacalcio 14 giornata | chi schierare e chi no

Leggi su Ilnerazzurro.it

14. I fantallenatori si preparano a nuovi scenari tra scontri diretti e match che possono influire sugli equilibri di classifica. Ecco iper ottimizzare le scelte.PortieriMichele Di Gregorio (Juventus): Contro il Lecce offre sicurezza, ottima opzione per la;Mike Maignan (Milan): Affronta l’Empoli, squadra che fatica a segnare; scelta affidabile;Alex Meret (Napoli): Contro un Torino con problemi offensivi, è un nome su cui puntare.DifensoriFederico Dimarco (Inter): I suoi cross e tiri contro la Fiorentina possono regalare bonus preziosi;Giovanni Di Lorenzo (Napoli): Spesso decisivo in fase offensiva, potrebbe fare la differenza contro il Torino;Raoul Bellanova (Atalanta): In grande forma, può sorprendere con assist anche contro una Roma solida.