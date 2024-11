Zonawrestling.net - Becky Lynch parla della rivalità mai nata delle Four Horsewomen: “Vince McMahon non era d’accordo”

Leggi su Zonawrestling.net

ha guidato la WWE con pugno di ferro, ma molti fan credono che non abbia mai compreso appieno alcuni aspetti del wrestling professionistico, in particolare la divisione femminile.ha recentemente incolpatoper il fatto che lenon abbiano mai formato una fazione in WWE.ndo durante il Vulture Festival, aè stato chiesto se avesse desiderato che la fazionesi concretizzasse in WWE e se pensava fosse una possibilità concreta.ha affermato che l’idea è sempre stata presente, come un piano di riserva, ma che hanno aspettato troppo a lungo, perdendo così l’occasione.“Le: Un’occasione mancata sottoNonostante molti riconoscessero il potenziale del gruppo, la fazione non è mai diventata ufficiale.