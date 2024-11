Ilgiorno.it - Attività commerciali passate al setaccio. Irregolarità in bar e centro massaggi

Controlli mirati della polizia, a Lodi, per verificare il rispetto delle normative da parte dei titolari degli esercizi pubblici e. Alla fine sono fioccate sanzioni per 6.500 euro ad alcuni titolari. È stato il questore di Lodi, Pio Russo a ordinare il controllo di diverse. Sono state identificate 43 persone. Al blitz hanno partecipato anche agenti della divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza. A un bar è stata contestata la violazione di una norma regionale che impone la frequentazione di corsi di formazione, da parte del personale, in materia di giochi leciti. A unè stata contestata la violazione delle disposizioni in materia di consenso informato, ai clienti, in materia di allergie. Sono stati, infine, controllati gli avventori di una sala Bingo.